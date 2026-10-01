Monica Bellucci'nin formda kalma sırrı şaşırttı: Diyetinde makarna ve kek var!

İtalyan sinemasının dünyaca ünlü ismi Monica Bellucci, beslenme düzeni ve yaşam tarzına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaşına rağmen koruduğu fiziğiyle yıllardır adından söz ettiren oyuncu, diyet ve fitness rutinlerinin sanılanın aksine oldukça esnek olduğunu ifade etti.

Yakın zamanda Telegraph'a konuşan ünlü yıldız, kek ve makarnayı çok sevdiğini belirterek, metabolizmasını aktif tutmak amacıyla günde beş öğün beslenmeye özen gösterdiğini aktardı. Günlük beslenme rutininin kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinin yanı sıra iki ara öğünden oluştuğunu kaydetti.

CANININ ÇEKTİĞİ HER ŞEYİ YİYOR

Beslenme tarzında Akdeniz diyetini esas aldığını belirten Bellucci; sebze, meyve, yağsız protein ve zeytinyağı ağırlıklı bir liste uyguluyor. Cildini içeriden beslemek adına fındık ve avokado gibi sağlıklı yağ kaynaklarını da ihmal etmediğini belirten oyuncu, aşırıya kaçmadan porsiyon kontrolü uyguladığını söyledi. Bu sayede sıkı kısıtlamalara gitmeden en sevdiği kaçamak yiyecekleri tüketebildiğini dile getirdi.

"TAKINTILI DEĞİLİM, HUZURLU YAŞLANMAK İSTİYORUM"

Spor ve beslenme konusunda katı kuralları olmadığını ifade eden Monica Bellucci, zaman zaman pilates yaptığını ve yoğun egzersiz dersleri yerine haftada birkaç kez 45 dakika yüzmeyi tercih ettiğini belirtti.

Formunu koruma yaklaşımını özetleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette biraz egzersiz yapıyorum ve çalışmam gerektiğinde biraz diyet yapıyorum, ama takıntılı değilim. Ben her zaman kıvrımlı bir kadın oldum, asla çok zayıf olmadım; bu benim doğamda var. Huzurlu bir şekilde yaşlanmak istiyorum; 50 ya da 60 yaşında olduğunuzda aynı şeylere sahip olmuyorsunuz."





"YAŞLANMAK BAĞIMSIZLIĞI GETİRİR"

Yaşlanmanın kadınlar için olumsuz bir süreç olarak görülmesine karşı çıktığını belirten Bellucci, film sektörünü "yapay" olarak nitelendirdi. Yaşlanma kavramını kabul etmenin önemine değinen ünlü isim, "Yaşlanmak, hayatta olmanın ve ufka sahip olmanın bir şans olduğunu gösterir. Ayrıca, olgunluk beraberinde harika bir armağan getirir: bağımsızlık" dedi.

Sektörde olgun kadınlara verilen rollerin arttığına da dikkat çeken Bellucci; Catherine Deneuve, Isabelle Huppert ve Fanny Ardant gibi isimleri örnek göstererek, olgun kadınların anlatacak güçlü hikayeleri olduğunu ve izleyicinin de bu gerçekliği beyazperdede görmek istediğini vurguladı.

İLİŞKİ KARNESİ

Özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Bellucci, geçen yıl ünlü yönetmen Tim Burton ile olan ilişkisini sonlandırdığını ortak bir açıklamayla duyurmuştu. İlk olarak 2006'da tanışan ikili, Ekim 2022'deki Lyon Lumière Film Festivali'nin ardından başlayan birlikteliklerini 2023 yılında resmiyete dökmüştü.

Bellucci, Tim Burton'dan önce 2019'da yollarını ayırdığı Nicolas Lefebvre ile birlikteydi. Ünlü oyuncu, 1997-2013 yılları arasında ise Fransız aktör Vincent Cassel ile evliydi. Çiftin bu evlilikten Deva ve Leonie adlarında iki kız çocukları bulunuyor.