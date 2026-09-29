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Motosiklet kazası geçiren İzzet Özilhan'dan ilk görüntü: Yürüteç desteğiyle ayakta

Motosiklet kazası geçiren İzzet Özilhan'dan ilk görüntü: Yürüteç desteğiyle ayakta

29.09.2026 11:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Motosiklet kazası geçiren İzzet Özilhan'dan ilk görüntü: Yürüteç desteğiyle ayakta

Geçirdiği ciddi motosiklet kazasının ardından ameliyat olan iş insanı İzzet Özilhan'ın son durumu ortaya çıktı. Yakın arkadaşının ziyaretinde çekilen fotoğrafta, Özilhan'ın yürüteç desteğiyle ayakta durabildiği görüldü.
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Ciddi bir motosiklet kazası geçiren ve ardından uzun süredir gözlerden uzak bir iyileşme süreci geçiren iş insanı İzzet Özilhan'dan ilk görüntü geldi.

Geçirdiği kazada bacağından, elinden ve ayağından yaralanan ve tedavi sürecinde ameliyat edilen Özilhan, uzun süredir kamuoyundan uzak kalmıştı. Ünlü iş insanının son durumu, yakın arkadaşı Mert Ersin'in gerçekleştirdiği ziyaret sırasında çekilen fotoğrafla ortaya çıktı.

YÜRÜTEÇ DESTEĞİYLE AYAKTA

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Ziyaret sırasında paylaşılan görüntüde, Özilhan'ın tedavisinin ardından ayağa kalkabildiği ancak henüz tam olarak toparlanamadığı görüldü. Ünlü iş insanının "walker" (yürüteç) desteğiyle ayakta durduğu anlar dikkat çekti.

Görüntü, Özilhan'ın iyileşme sürecinin devam ettiğini gözler önüne sererken, Mert Ersin paylaşımına "Allah İzzet'imi bize bağışladı. Geçmiş olsun kardeşim" notunu düştü.

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İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

1982 yılında İstanbul’da doğan İzzet Özilhan, lisans eğitimini 2006 yılında ABD’deki Hofstra Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde tamamladı. Kariyerine 2006 yılında Coca Cola A.Ş.’de Marka Temsilcisi olarak adım atan Özilhan, 2008’de Coca-Cola Hellenic A.Ş.’de Satış Yöneticisi olarak görev yaptı. 2009 yılında Efes Rusya’ya geçiş yaparak Finans Müdürü ve Efes Markası Dağıtımı Sorumlusu olan Özilhan, 2011 yılında Anadolu Efes Türkiye bünyesine katıldı. Burada sırasıyla Pazar Geliştirme Yöneticisi, Horeca Müdürü, Modern Kanal Satış Direktörü ve Açık Kanal Satış Direktörü rollerini üstlendi. 2024 yılı itibarıyla Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olan Özilhan, aynı yıl TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası Başkanlığına seçildi. Özilhan, 2026 yılı itibarıyla TÜSİAD Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken, TÜRKONFED’de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmayı sürdürüyor.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın oğlu olan İzzet Özilhan, Migros, Anadolu Efes ve Coca-Cola İçecek gibi dev şirketleri bünyesinde barındıran grubun yönetiminde yer almasıyla güçlü bir ekonomik konuma sahip bulunuyor. Kişisel serveti hakkında kamuoyuna açıklanmış net ve resmi bir rakam ise yer almıyor.

Özel yaşamında, 2011 yılında oyuncu Yasemin Ergene ile evlenen ve bu evlilikten iki kız çocuğu bulunan çift, 2025 yılında tek celsede yollarını ayırdı.

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