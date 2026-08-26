'Muhteşem Yüzyıl' ekibi yıllar sonra bir arada: Oyuncuların buluşması gündem oldu

2011-2014 yılları arasında yayımlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin sevilen oyuncuları Selim Bayraktar, Nur Fettahoğlu, Selen Öztürk ve Selma Ergeç seneler sonra yeniden bir buluşmaya imza attı.

SARAYIN UNUTULMAZ KARAKTERLERİ YILLAR SONRA YAN YANA

Dizide Mahidevran Sultan’ı canlandıran Nur Fettahoğlu, Hatice Sultan’a hayat veren Selma Ergeç, Sümbül Ağa karakteriyle hafızalara kazınan Selim Bayraktar ve Gülfem Hatun rolüyle geniş kitlelerce tanınan Selen Öztürk'ün bu buluşması adeta bir nostalji rüzgârı estirdi.







SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Saray entrikaları ve tarihi dokusuyla iz bırakmış dizideki performanslarıyla hafızalara kazınan dört ünlü isim, birlikte geçirdikleri keyifli zamanı ölümsüzleştirdi. Oyuncuların sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kareler, dizinin hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak dikkat çekti.