'Muhteşem Yüzyıl'ın Valide Sultan'ı ve Hürrem'i yıllar sonra bir arada: Nebahat Çehre ile Meryem Uzerli buluştu

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin öne çıkan isimleri Nebahat Çehre ve Meryem Uzerli yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
Dizide Valide Sultan karakterini canlandıran Nebahat Çehre ile Hürrem Sultan rolüyle hafızalarda yer edinen Meryem Uzerli'nin buluşması sosyal medyada dikkat çekti.
HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ
İkilinin bir araya geldikleri anlara ait sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. 'Muhteşem Yüzyıl' izleyicilerinin yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum alarak dijital platformlarda gündem oldu.