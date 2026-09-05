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'Muhteşem Yüzyıl'ın Valide Sultan'ı ve Hürrem'i yıllar sonra bir arada: Nebahat Çehre ile Meryem Uzerli buluştu

'Muhteşem Yüzyıl'ın Valide Sultan'ı ve Hürrem'i yıllar sonra bir arada: Nebahat Çehre ile Meryem Uzerli buluştu

5.09.2026 13:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Muhteşem Yüzyıl'ın Valide Sultan'ı ve Hürrem'i yıllar sonra bir arada: Nebahat Çehre ile Meryem Uzerli buluştu

Bir döneme damga vuran 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde birlikte rol alan Nebahat Çehre ve Meryem Uzerli, uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldi. İki ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kısa sürede geniş yankı uyandırarak beğeni topladı.
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin öne çıkan isimleri Nebahat Çehre ve Meryem Uzerli yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Dizide Valide Sultan karakterini canlandıran Nebahat Çehre ile Hürrem Sultan rolüyle hafızalarda yer edinen Meryem Uzerli'nin buluşması sosyal medyada dikkat çekti.

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HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

İkilinin bir araya geldikleri anlara ait sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. 'Muhteşem Yüzyıl' izleyicilerinin yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum alarak dijital platformlarda gündem oldu.

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