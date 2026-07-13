Müjde Uzman'dan Faruk Turgut'un 'metres' açıklamasına net tepki: Röportajı yarıda kesti

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin ilk iki sezonunda "Alev" karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Müjde Uzman, İstanbul'da düzenlenen Ricky Martin konserinde kameralara yansıdı. Konser öncesinde magazin gazetecileriyle bir araya gelen ünlü oyuncu, eski yapımcısı Faruk Turgut'un kendisi hakkındaki açıklamaları sorulunca gergin anlar yaşadı.

"BU KONULARA GİRMEYE HİÇ GEREK YOK"

Diziden ayrılışı uzun süre konuşulan Müjde Uzman, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut'un polemik yaratan sözlerinin hatırlatılması üzerine röportaja devam etmek istemedi. Kendisine yöneltilen sorunun ardından duruma tepki gösteren Uzman, "Bu konulara girmeye hiç gerek yok çünkü biliyorsunuz ki Ricky Martin konserine geldim" ifadelerini kullanarak mikrofonları arkasında bıraktı ve hızlı adımlarla kameraların görüş açısından uzaklaştı.





FARUK TURGUT NE DEMİŞTİ?

Yapımcı Faruk Turgut, daha önce katıldığı bir programda Müjde Uzman'ın diziden ayrılma nedenine ilişkin çok konuşulan şu iddialarda bulunmuştu:

"Ekonomik bir şey yaşamadık. Senaryonun gidiş hattından memnun değildi. Dizide muhafazakâr bir adamın metresi olma duygusu, üzerinde oldukça dramatik etkiler yarattı, o yüzden ayrıldı."

Müjde Uzman'ın konserde verdiği bu son tepki, eski yapımcısının iddiaları karşısında sessizliğini koruma ve tartışmalardan uzak kalma kararlılığını sürdürdüğünü gösterdi.