Cumhuriyet Gazetesi Logo
Müjde Uzman'dan Faruk Turgut'un 'metres' açıklamasına net tepki: Röportajı yarıda kesti

Müjde Uzman'dan Faruk Turgut'un 'metres' açıklamasına net tepki: Röportajı yarıda kesti

13.07.2026 12:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Müjde Uzman'dan Faruk Turgut'un 'metres' açıklamasına net tepki: Röportajı yarıda kesti

Fenomen dizi "Kızılcık Şerbeti"nde canlandırdığı Alev karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Müjde Uzman, Ricky Martin konseri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yapımcı Faruk Turgut'un diziden ayrılış süreciyle ilgili yaptığı "metres olma duygusu dramatik etkiler yarattı" açıklaması sorulunca sinirlenen Uzman, röportajı aniden bitirerek alandan uzaklaştı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin ilk iki sezonunda "Alev" karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Müjde Uzman, İstanbul'da düzenlenen Ricky Martin konserinde kameralara yansıdı. Konser öncesinde magazin gazetecileriyle bir araya gelen ünlü oyuncu, eski yapımcısı Faruk Turgut'un kendisi hakkındaki açıklamaları sorulunca gergin anlar yaşadı.

"BU KONULARA GİRMEYE HİÇ GEREK YOK"

Diziden ayrılışı uzun süre konuşulan Müjde Uzman, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut'un polemik yaratan sözlerinin hatırlatılması üzerine röportaja devam etmek istemedi. Kendisine yöneltilen sorunun ardından duruma tepki gösteren Uzman, "Bu konulara girmeye hiç gerek yok çünkü biliyorsunuz ki Ricky Martin konserine geldim" ifadelerini kullanarak mikrofonları arkasında bıraktı ve hızlı adımlarla kameraların görüş açısından uzaklaştı.

Image

FARUK TURGUT NE DEMİŞTİ?

Yapımcı Faruk Turgut, daha önce katıldığı bir programda Müjde Uzman'ın diziden ayrılma nedenine ilişkin çok konuşulan şu iddialarda bulunmuştu:

"Ekonomik bir şey yaşamadık. Senaryonun gidiş hattından memnun değildi. Dizide muhafazakâr bir adamın metresi olma duygusu, üzerinde oldukça dramatik etkiler yarattı, o yüzden ayrıldı."

Müjde Uzman'ın konserde verdiği bu son tepki, eski yapımcısının iddiaları karşısında sessizliğini koruma ve tartışmalardan uzak kalma kararlılığını sürdürdüğünü gösterdi.

İlgili Konular: #Ricky Martin #Müjde Uzman