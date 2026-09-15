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Murat Ceylan yeni şarkısı öncesi imaj tazeledi: Sosyal medyada yorum yağdı

Murat Ceylan yeni şarkısı öncesi imaj tazeledi: Sosyal medyada yorum yağdı

15.09.2026 17:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Murat Ceylan yeni şarkısı öncesi imaj tazeledi: Sosyal medyada yorum yağdı

Survivor sunucusu Murat Ceylan, "Kanlı Aşk" adlı yeni şarkısının klip çekimleri öncesinde saç rengini değiştirerek imaj tazeledi. Ceylan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni görüntüsü takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu.

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Televizyon sunucusu ve müzisyen Murat Ceylan, "Kanlı Aşk" isimli yeni şarkısının klip çekimleri öncesinde görünümünde değişikliğe gitti. Saçlarını kızıl tonlarına boyatan Ceylan, yeni imajını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.


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SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR GELDİ

Ceylan'ın yenilediği imajı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Saç rengi ve tarzındaki değişim nedeniyle takipçilerinden çok sayıda yorum alan sunucunun yeni görüntüsü, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar değişimi beğenirken, bazı takipçiler ise yeni imajı eleştirdi.

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