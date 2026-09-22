Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur açıklaması: 'Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil'

Şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu Özgü Kaya ile sürdürdüğü ilişkisi ve geçmişteki evliliği üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Bir X (Twitter) kullanıcısının, 2017 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Merve Boluğur’u hatırlatarak yaptığı eleştirel paylaşıma kayıtsız kalmayan Dalkılıç, uzun bir açıklama yayımladı.

Söz konusu kullanıcının, "Merve'nin çok ağır şeyler yaşadığına kalben inanıyorum. Bir kadının hayat ışıltısı yok edildiyse burada ciddi bir problem var" şeklindeki ifadelerine yanıt veren Dalkılıç, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savundu.





"SİZ SÜREKLİ BİLMEDİĞİNİZ BİR ŞEYİ UYDURUYORSUNUZ"

Sosyal medyada yürütülen algının gerçek dışı olduğunu belirten Dalkılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ah benim güzel insanım. Kendi hayatınızdaki öfkeyi başka insanların hayatlarının gerçeği kabul ederek örtüyorsunuz; sizin kurduğunuz hikâyenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bir şeyi uydurup duruyorsunuz."

Yaşadığı sağlık sorunlarına ve kamuoyundaki "ilahi adalet" yorumlarına da değinen ünlü şarkıcı, "Bana Allah'ın sopasının indiği falan yok, çok şükür sevdiği kuluyum. Her insanın hayatındaki gibi ben de bir sağlık sorunu yaşadım 10 yıl sonra" dedi.

"KİŞİ NE YAPIYORSA KENDİNE YAPAR"

Geçmişte yaşananların sorumluluğunun tek bir tarafa yüklenemeyeceğini vurgulayan Dalkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişi ne yapıyorsa kendine yapar, bu başkası yüzünden olmaz. Kendi başına gelenleri başkasının sorumluluğuna yüklemek tek kelime ile zayıflık ve cahilliktir. Size tavsiyem bu dünyada yetkin bir varlık olmak istiyorsanız başkalarının hayatlarıyla sizden talep edilmediği sürece bu kadar ilgilenmeyin."





Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur, 2015 yılında nikah masasına oturmuş ve 2017 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.