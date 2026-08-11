Murat Yıldırım ile Eva Green aynı filmde buluştu: 'Ağaçlar' fragmanı yayınlandı

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının başarılı isimlerinden Murat Yıldırım, dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ile uluslararası bir yapımda bir araya geldi. İki usta oyuncunun başrolünü paylaştığı 'Ağaçlar' filminin merakla beklenen resmi fragmanı yayınlandı.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA BAHMAN GHOBADI VAR

Korku ve gerilim türündeki yapımın yönetmen koltuğunda, uluslararası festivallerden ödüllerle dönen İranlı yönetmen Bahman Ghobadi oturuyor. Çekimlerinin bir bölümü Türkiye'de gerçekleştirilen Open the Door yapımı film, izleyicilere gerilim dolu bir atmosfer vaat ediyor.

Film; korkunun yalnızca gözle görünen tehlikelerden değil, geçmişin gölgelerinden, bilinmeyenden ve insan zihninin karanlık noktalarından beslendiğini etkileyici bir görsellikle gözler önüne serecek. 'Ağaçlar', yakın zamanda sinemaseverlerle buluşacak.

EVA GREEN KİMDİR?

6 Temmuz 1980 tarihinde Paris'te dünyaya gelen Eva Green, tiyatro eğitiminin ardından sinemaya 2003 yılında usta yönetmen Bernardo Bertolucci’nin The Dreamers (Düşler, Tutkular ve Suçlar) filmiyle adım attı. Bu ilk rolüyle uluslararası alanda dikkatleri üzerine çeken Fransız oyuncu, Ridley Scott'ın yönettiği tarihi yapım Kingdom of Heaven (Cennetin Krallığı) filmindeki "Sibylla" karakteriyle Hollywood'a güçlü bir giriş yaptı.

2006 yapımı James Bond filmi Casino Royale’de canlandırdığı "Vesper Lynd" karakteriyle küresel çapta büyük bir üne kavuşan Green, bu performansıyla BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'nün sahibi oldu. Kariyeri boyunca 300: Rise of an Empire, Sin City: A Dame to Kill For ve Miss Peregrine's Home for Peculiar Children gibi büyük bütçeli projelerde başrol üstlenen dünyaca ünlü aktris, televizyon ekranlarında ise Penny Dreadful dizisindeki rolüyle Altın Küre’ye aday gösterildi. Başarılı oyuncu son olarak 'Ağaçlar' filmiyle Türk oyuncu Murat Yıldırım ile başrolü paylaşıyor.