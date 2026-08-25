Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinden mutlu haber: İkinci bebekleri dünyaya geldi

Televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani cephesinden müjdeli haber geldi. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift, ikinci bebeklerini kucaklarına alarak ailelerini büyüttü.

KIZLARI MİRAY’A ERKEK KARDEŞ GELDİ

8 Ekim 2022 tarihinde kızları Miray’ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma sevinci yaşayan Yıldırım ve Elbani çiftinin bu kez bir erkek bebeği dünyaya geldi. Çiftin, heyecanla bekledikleri oğullarına "Kerem" adını verdikleri öğrenildi.

SET VE FESTİVAL HEYECANI BİR ARADA

İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Murat Yıldırım'ı önümüzdeki günlerde yoğun bir iş temposu bekliyor. Başrolünü üstlendiği "Güller ve Günahlar" dizisinin çekimleri için sete çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu, aynı zamanda uluslararası sinema arenasında boy gösterecek.

Yıldırım, başrolünü dünyaca ünlü oyuncu Eva Green ile paylaştığı “Trees Are Watching” filminin tanıtımı kapsamında 18 Eylül’de prestijli Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) kırmızı halısında yürüyecek.