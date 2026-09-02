Müzik dünyasında ihtarname krizi: Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e şarkı yasağı!

Müzik dünyasında Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında patlak veren "sözlü polemik", telif hakları savaşına dönüştü. Katıldığı bir radyo programında kendisi hakkında sert ifadeler kullanan Ferhat Göçer’e yanıt veren müzisyen Sinan Akçıl, noter aracılığıyla ihtarname çekerek hukuki süreç başlattı.

TÜM YAYIN VE SAHNELERDE ŞARKILARINI YASAKLADI

Eser sahipliğinden doğan haklarını kullanan Sinan Akçıl, gönderdiği ihtarname ile imzasını taşıyan tüm şarkıların Ferhat Göçer tarafından sahne performanslarında, konserlerde ve dijital yayınlarda seslendirilmesini resmi olarak engelledi. Akçıl, söz konusu yasağın ihlal edilmesi durumunda tazminat davaları açılacağını ve yasal yaptırımların işletileceğini bildirdi.

Aralarında "Biri Bana Gelsin", "Vefası Eksik Yarim", "Kalp Kalbe Karşı Derler" ve "Kızım" gibi popüler eserlerin yer aldığı repertuvarın yasaklanması, magazin gündemindeki telif tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Tartışma, Ferhat Göçer'in konuk olduğu bir radyo programında Akçıl’a yönelik sarf ettiği sözlerle başladı. Akçıl’ın müzikal üretimine ve magazinel yaşamına dair eleştirilerde bulunan Göçer, "Artık bir süre sonra medya maymunluğu yapmaya başladıktan sonra bıraktım tabii. Benim gözümde bir magazin figüründen öte bir şey değil. Müzikten başka her şeyi yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Göçer'in bu açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Sinan Akçıl ise, "Yaşlılara saygım sonsuzdur. Yapacağım tek şey şarkılarımı söylemesini hukuk yoluyla engellemek olacak. Davayı kaybedersem ve o şarkılarımı söylemeye devam ederse de bir 'maymunun' şarkılarını söylemiş olur" diyerek avukatlarına talimat verdiğini duyurmuştu.