Müzik dünyasını sallayan karar: Pentagram'ın efsane 3 ismi gruptan ayrıldığını açıkladı

Türk metal müziğinin efsanevi grubu Pentagram’da yaprak dökümü yaşandı. Gruba farklı dönemlerde damga vuran ve son 9 yıldır aralıksız olarak birlikte sahne alan Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy, Pentagram ile olan müzikal yolculuklarını sonlandırdıklarını ilan etti.

"DİYALOGLA ÇÖZMEKTE ZORLANDIĞIMIZ GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLUŞTU"

Sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir açıklama yayımlayan üç usta müzisyen, ayrılık kararının arkasındaki gerekçeyi fikir ayrılıkları olarak açıkladı. 90'lı yıllardan bu yana verilen emeğin ve son 9 yıldaki ortak üretimin kıymetine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman içerisinde aramızda oluşan, diyalogla çözmekte zorlandığımız görüş ayrılıkları nedeniyle, bu yol ayrımı bizler için kaçınılmaz hale geldi. Yaklaşık 3 ay önce netleşen bu durumun grup tarafından yapılacak bir açıklamayla duyurulmasını bekliyorduk. Ancak bu yönde bir paylaşım yapılmaması ve açıklanan konserlerde olup olmayacağımıza dair sizlerden gelen yoğun sorular üzerine, durumu doğrudan sizlerle paylaşma gereği duyduk."

"KENDİ PROJELERİMİZLE SİZLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yıllardır biriktirilen albümler, sahneler ve dinleyicilerle kurulan bağın her zaman kalplerinde kalacağını belirten Türkcan, İlkan ve Sanlısoy; müzikten kopmayacaklarının mesajını verdi. Hayranlarına destekleri için teşekkür eden üçlü, "Bizler müziğe, üretmeye ve kendi projelerimizle sizlerle buluşmaya devam edeceğiz" diyerek yeni projelerin sinyalini verdi.