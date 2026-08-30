Müzik grubu CRUSH'tan 'siyonizm' açıklaması: 'Hiçbir bağımız yok'

Müzik grubu CRUSH, sosyal medya kanalları üzerinden yaptıkları açıklamayla haklarında dile getirilen iddialara yanıt verdi. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istediklerini ifade eden grup, kendilerine yönelik siyonizm iddialarını kesin bir dille reddetti.

"BİZİ BİR ARAYA GETİREN ŞEY MÜZİĞE DUYDUĞUMUZ SEVGİ"

Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir araya geldiklerini aktaran grup üyeleri, ortak amaçlarının müzik üretmek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımızda dile getirilen bazı iddiaların yanlış anlaşılmaya yol açtığını görüyor ve buna içtenlikle açıklık getirmek istiyoruz. Bizler, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ve ortak hayali müzik olan gençleriz. Bizi bir araya getiren tek şey müziğe duyduğumuz sevgi ve birlikte üretme isteğimizdir."

"ASILSIZ İDDİALAR ORTAYA ATILIYOR"

Son günlerde ortaya atılan iddialara karşı net bir duruş sergilediklerini vurgulayan CRUSH grubu, kamuoyu açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Son günlerde bazı kişiler tarafından siyonizmle ilişkimiz olduğu yönünde asılsız iddialar ortaya atılıyor. Açıkça ifade etmek isteriz ki siyonizmle veya siyonist oluşumlarla hiçbir bağımız, ilgimiz ya da desteğimiz olmamıştır; bundan sonra da olmayacaktır. Bu konudaki net duruşumuzun bilinmesini istiyor, bizi dinleyen ve yanımızda olan herkese sevgilerimizi sunuyoruz."

CRUSH KİMDİR?

İdol yarışması Idol House Türkiye projesi kapsamında seçilen CRUSH, Türkiye merkezli 7 kişilik bir erkek müzik grubu olarak faaliyet yürütüyor. Genç stajyerlerin yarıştığı elemelerin ardından Temmuz 2026'da kurulan grubun kadrosunda Arda Soydoğan, Barış Çağan Yüksekkaya, Batu Cengiz, Efe Şan, Milan Önder, Miraç Fırat ve Oğuzhan Çifçi yer alıyor. Pop, vokal, rap ve dans performanslarıyla öne çıkan grup, dijital platformlarda çıkış parçalarıyla dikkat çekerek "CRUSHERS" adını verdikleri bir hayran kitlesi edindi.