Nadir görülen hastalığı nedeniyle ara vermişti: Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion sahnelere döndü

Katı Kişi Sendromu teşhisi konulmasının ardından uzun süredir tedavi gören dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, altı yıllık aranın ardından Paris'te verdiği konserle sahneye döndü. Plenitude Arena'da gerçekleşen ve yoğun ilgi gören organizasyonda şarkılarını seslendiren sanatçı, performans sırasında duygusal anlar yaşadı.

"On ne change pas" ve "Destin" isimli eserlerini seslendirirken gözyaşlarına boğulan Dion, salondaki dinleyicilere seslenerek "Ağlamayacağım diye kendime söz vermiştim. Hepimizin bir arada olması harika. Desteğiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim" dedi.

ŞOV DÜNYASININ EN RİSKLİ GERİ DÖNÜŞLERİNDEN BİRİ

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2020 yılından bu yana kapsamlı bir turne gerçekleştiremeyen Dion'un Paris performansı, müzik eleştirmenleri tarafından "şov dünyası tarihinin en riskli geri dönüşlerinden biri" olarak nitelendirildi. Teşhis konulduğu 2022 yılından itibaren sınırlı sayıda özel etkinlikte yer alan sanatçı, son olarak 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreninde sahne almıştı.

29 Mayıs 2027 tarihine kadar devam etmesi planlanan konser serisi kapsamında Dion, arena bünyesinde toplam 26 gösteri sunacak. Satışa çıkarılan 1 milyon 170 bin civarındaki biletin saatler içinde tükendiği ve bilet alma sürecinde 9 milyondan fazla kullanıcının sisteme erişim sağladığı aktarıldı.

KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?

Celine Dion'un 2022 yılında yakalandığını duyurduğu Katı Kişi Sendromu, bağışıklık sisteminin sağlıklı sinir hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan nadir bir otoimmün nörolojik bozukluk olarak biliniyor. Vücutta şiddetli kas sertliği ve ağrılı spazmlara yol açan hastalığın günümüzde kesinleşmiş bir tedavisi bulunmuyor.