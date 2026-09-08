Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nebahat Çehre'den yapay zekâ akımına gönderme: 'Bu fotoğraf yapay zekâ değil, gerçekten 80'ler'

Nebahat Çehre'den yapay zekâ akımına gönderme: 'Bu fotoğraf yapay zekâ değil, gerçekten 80'ler'

8.09.2026 17:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Nebahat Çehre'den yapay zekâ akımına gönderme: 'Bu fotoğraf yapay zekâ değil, gerçekten 80'ler'

Sosyal medyada son dönemde popülerleşen 80'ler akımına katılan usta oyuncu Nebahat Çehre, yapay zekâ ile üretilen görüntülere esprili bir dille göndermede bulundu. Çehre, 80'li yıllara ait filtresiz ve gerçek bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yapay zekâ teknolojileri kullanılarak geçmiş yıllara ait fotoğrafların yeniden canlandırıldığı akıma Yeşilçam'ın usta ismi Nebahat Çehre de dahil oldu. Yapay zekâ desteğiyle hazırlanan nostaljik görsellerin aksine 80'li yıllarda çekilen özgün bir karesini paylaşan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir not düştü.

Paylaşımında dijital müdahalelere değinen Çehre, "Bazı akımlar sonradan gelmiyor, insan zaten içinden geçmiş oluyor. 80’ler akımına ben de katılayım dedim… Ama küçük bir farkla: Bu fotoğraf yapay zekâ değil, gerçekten 80’ler" ifadelerini kullandı. Nostaljik karesinin sevilen şarkısı "Büklüm Büklüm" döneminden kaldığını vurgulayan usta sanatçı, paylaşımını "Filtre yok, AI yok; bolca 80’ler ihtişamı var" sözleriyle tamamladı.


 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NebahatÇehre (@nebahatcehre)'in paylaştığı bir gönderi

İlgili Konular: #Nebahat Çehre