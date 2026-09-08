Nebahat Çehre'den yapay zekâ akımına gönderme: 'Bu fotoğraf yapay zekâ değil, gerçekten 80'ler'

Yapay zekâ teknolojileri kullanılarak geçmiş yıllara ait fotoğrafların yeniden canlandırıldığı akıma Yeşilçam'ın usta ismi Nebahat Çehre de dahil oldu. Yapay zekâ desteğiyle hazırlanan nostaljik görsellerin aksine 80'li yıllarda çekilen özgün bir karesini paylaşan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir not düştü.

Paylaşımında dijital müdahalelere değinen Çehre, "Bazı akımlar sonradan gelmiyor, insan zaten içinden geçmiş oluyor. 80’ler akımına ben de katılayım dedim… Ama küçük bir farkla: Bu fotoğraf yapay zekâ değil, gerçekten 80’ler" ifadelerini kullandı. Nostaljik karesinin sevilen şarkısı "Büklüm Büklüm" döneminden kaldığını vurgulayan usta sanatçı, paylaşımını "Filtre yok, AI yok; bolca 80’ler ihtişamı var" sözleriyle tamamladı.





