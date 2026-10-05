Nejat İşler uzun süre sonra görüntülendi: 'Leyla The Band' konserinde dikkat çeken anlar!

Türk televizyonlarının bir dönem “serseri yakışıklısı” denince akla gelen ilk isimlerinden biri olan Nejat İşler, uzun süren sessizliğini bozdu. Kendine has tavrı, umursamaz halleri ve ekran karizmasıyla 2000'li yıllardan bu yana geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamının ardından yeniden kameralara yansıdı.

ÇAĞLAR ÇORUMLU İLE BİRLİKTE GECEYE KATILDI

Leyla ile Mecnun dizisi oyuncularının kurduğu ve yıllar sonra yeniden sahnelere dönen Leyla The Band grubunun konserine katılan Nejat İşler, gecede meslektaşı Çağlar Çorumlu ile birlikte görüntülendi. Ali Atay ve Serkan Keskin gibi isimlerin sahne aldığı konserde yer alan İşler'in değişen saç imajı ve genel görünümü ilk andan itibaren dikkat topladı.

KONSER ÇIKIŞI DESTEKLE YÜRÜYEBİLDİ

Gecenin en çok konuşulan anları ise konser bitiminde yaşandı. Konser çıkışında görüntülenen Nejat İşler'in tek başına yürümekte güçlük çektiği ve ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Yanında bulunan iki kişinin kollarına girerek destek vermesiyle mekandan ayrılabilen ünlü oyuncunun o anları, kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oluşturdu. Görüntülerin nedenine ilişkin Nejat İşler veya yakın çevresinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.