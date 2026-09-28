Nihat Doğan'dan dikkat çeken açıklama: 'Pandemi döneminde 8 daire sattım'

İranlı eşi Arzu Doğan ile 2024 yılında yollarını ayıran şarkıcı Nihat Doğan, katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2022 yılının ağustos ayında Arzu Doğan ile evlenen ve kısa süre sonra oğlu Badıkan’ı kucağına alan Nihat Doğan, evliliğinin sona ermesinin ardından oğluyla birlikte kameralar karşısına geçti. "Asiye Acar ile Pazar Gezmesi" programına konuk olan ünlü şarkıcı, pandemi döneminde yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve gayrimenkul satışlarını dile getirdi.





"MECBUR KALIP SATTIM"

Pandemi sürecinde 8 dairesini satmak zorunda kaldığını belirten Doğan, "Pandemi döneminde 8 daire sattım. Mal mülk neden var? Zor günler için var. Bir tek ben değilim, aileme de bakıyorum. Mecbur kalıp sattım" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA EN ÇOK BABAMIN OLMASINI İSTERDİM"

Programda çocukluk yıllarına ve babasının yokluğuna değinirken gözyaşlarına hakim olamayan ünlü türkücü, babasızlığın hayatında bıraktığı derin izleri şu sözlerle aktardı:

"Hayatımda babamın olmasını isterdim, babasızlığı çok hissediyorum. Ben hayatımda en çok neyin olmasını isterdim? Babamın olmasını. Keşke Rabbim her şeyi alsaydı da onu verseydi. Ben sevgisini gösterebilen bir adam değilim ama içimde taşıyorum."

DEPREM ANINDA YAŞADIĞI KORKUYU ANLATTI

Oğlu Âmin Badıkan’ın da benzer bir kaderi paylaşmasından endişe ettiğini belirten Doğan, deprem anında hissettiği korkuyu ise, "Deprem olduğunda yatakta yakalandık. En son ‘Allah’ım ben babasız büyüdüm, oğlum da mı babasız büyüyecek?’ dedim. ‘Demek ki kaderimiz aynı olacak’ diye düşündüm. Allah’a dua ettim. En büyük korkum o an oldu" diyerek dile getirdi.