Nilperi Şahinkaya annesini andı: '1 yıl geçti fakat yüzyıldır yalnız gibiyim'

Geçtiğimiz yıl anne acısıyla sarsılan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ın vefatının birinci yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaştı. Annesiyle 6 yıl önce çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Şahinkaya, kaybının ardından hissettiği duyguları ifade etti.

"SEVDİĞİNİ KAYBETMEK ZAMANLA BÜYÜYEN TEK ACI"

Kanserle verdiği mücadeleyi kaybeden annesinin ardından yaşadığı özlemi kaleme alan başarılı oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün annemi kaybedeli tam 1 yıl oldu. Tüm acılar zamanla hafiflerken, sevdiğini kaybetmek zamanla büyüyen tek acı. İnsan devam edecek gücü nasıl buluyor hala hayret ediyorum. 1 yıl geçti fakat yüzyıldır yalnız gibiyim. Sevdiğini kaybeden herkese sabır, sevdiklerinin nurlar içinde yatmasını dilerim."