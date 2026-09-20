Oğuzhan Koç'tan izleyicisine sert tepki: 'Buranın ağası sen misin?'

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Edirne Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte sahne aldığı sırada beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı. Performansı esnasında sahnenin hemen önünden sigara içerek geçen bir kişiyi fark eden ünlü sanatçı, şarkısını yarıda keserek duruma müdahale etti.

Alandaki gergin anlar izleyiciler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

"SÖNDÜR BAKAYIM SİGARANI"

Sahne önünden yürüyen izleyiciye seslenerek sigarasını söndürmesini isteyen Oğuzhan Koç, "Söndür bakayım onu. Şşt, bir dakika. Kardeşim, yakışıklım" sözleriyle durumu kontrol altına almaya çalıştı.

İzleyicinin tavırlarına tepkisini sürdüren sanatçı, "Şuradan dibimden şöyle kolunda kol çantasıyla ve böyle sigarayla geçtin ya artist artist, söndür bakayım sigaranı. Buranın ağası sen misin lan keko? Saygın olsun. Kimin torpillisisin sen?" ifadelerini kullandı.

"ÇIK DIŞARI, HADİ ÇIK BAKAYIM"

Sözlerine devam eden ünlü şarkıcı, "Lan, nereden geçiyorsun sen öyle! Çık dışarı, hadi çık bakayım. Eline almış sigarayı, salına salına geçiyor. Lan, hadi bana saygın yok, bari protokole olsun" diyerek izleyicinin konser alanından çıkarılmasını istedi.

Yaşanan krizin ardından sahneden dinleyicilerine seslenmeyi sürdüren Koç, "Bazı gençler cahil, öğrenecekler" değerlendirmesinde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.