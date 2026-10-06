Olaylı davanın ardından İspanya'ya yerleşmişti: Amber Heard'ün yeni hayatındaki büyük sevinci!

Hollywood’un ışıltılı dünyasını geride bırakıp İspanya’ya yerleşen Amerikalı oyuncu Amber Heard, sakin yaşamından yeni bir kare paylaştı. Eski eşi Johnny Depp ile yaşadığı çekişmeli ve olaylı davanın ardından ABD’den ayrılan 40 yaşındaki oyuncu, Madrid’deki gözlerden uzak hayatında ilk yarı maratonunu tamamladığını açıkladı.

21 kilometrelik yarışı başarıyla bitiren Heard, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekerken maratonu 1 saat 39 dakikada tamamladığını duyurdu.

HOLLYWOOD’DAN MADRİD’İN SAKİN SOKAKLARINA

Bir dönem sinema dünyasının en çok aranan isimleri arasında yer alan Amber Heard, Los Angeles’ın hareketli yaşamını Madrid’in sakinliğiyle değiştirdi. Şov dünyasının ışıltısını arkasında bırakan ünlü oyuncu, günlerini üç çocuğuyla birlikte tek başına ebeveynlik yaparak geçiriyor.

İspanya’ya taşındıktan sonra oyunculuk kariyerine ara veren Heard'ün 2023 yılında vizyona giren iki filmi de olumsuz eleştiriler almıştı. Sinema sektöründeki bazı çevreler, geniş yankı uyandıran karalama davasının ardından oyuncunun Hollywood’da kara listeye alındığını ileri sürüyor.





TAŞIYICI ANNE VE İKİZ BEBEK SÜRPRİZİ

Heard, Nisan 2021’de taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen kızı Oonagh’ın doğumunu açıklayarak hayranlarını şaşırtmıştı. O dönem kararını değerlendiren oyuncu, "Dört yıl önce çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımla yapmak istedim. Kadınlar olarak kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin ne kadar radikal bir şey olduğunu şimdi anlıyorum. Umarım, beşik sahibi olmak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya ulaşırız" ifadelerini kullanmıştı.

Mayıs 2025’te ise ikiz bebekleri Ocean ve Agnes’i kendisinin dünyaya getirdiğini duyuran Heard, doğurganlık zorluklarına rağmen kendi şartlarıyla bir aile kurduğunu belirtmiş, ancak bebeklerin babasına dair bilgi vermemişti.

JOHNNY DEPP İLE OLAYLI BOŞANMA VE TAZMİNAT DAVASI

2015 yılında evlendiği Johnny Depp’ten 15 ay sonra boşanma davası açarak ayrılan Amber Heard, evliliği boyunca istismara uğradığını iddia etmişti. Suçlamaları reddeden Depp ile 2016’da 7 milyon dolarlık bir boşanma anlaşmasına varılmıştı.

Ancak Depp, 2019 yılında 50 milyon dolarlık karalama davası açmış ve Haziran 2022’de sona eren davada mahkeme, Heard’ün eski eşine toplamda 10 milyon dolar tazminat ile 350 bin dolar cezai tazminat ödemesine karar vermişti. Mahkeme ayrıca Depp'in de Heard'e 2 milyon dolar ödemesini hükmetmiş, iki tarafın anlaşması sonucu Heard eski eşine 1 milyon dolar ödeyerek süreci kapatmıştı.

Sarsıcı davanın ardından Los Angeles’ı terk eden Heard, çocukları Oonagh, Ocean ve Agnes ile birlikte İspanya’daki yeni yaşamını sürdürüyor.