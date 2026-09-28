Olivia Rodrigo’nun sahne kıyafeti eridi: Sıra dışı tasarımın arkasında Türk imza!

Dünyaca ünlü 23 yaşındaki şarkıcı Olivia Rodrigo, yeni turnesi "Unraveled Tour"un açılış konserinde izleyenleri hayran bırakan görsel bir şov gerçekleştirdi.

Sanatçı, "The Cure" adlı şarkısını seslendirdiği sırada sahneye yağan yapay yağmurun altında dikkat çeken bir kostüm değişimi yaşadı. Şiddetli yağmur altında kollarını açan Rodrigo'nin üzerindeki beyaz kolsuz elbise, suyla temas ettiği anda saniyeler içinde eriyerek altındaki kırmızı korse tulum ve mikro mini eteği ortaya çıkardı.





ÖZEL TASARIMIN ARKASINDAKİ İSİM HÜSEYİN CHALAYAN

Sahnede görsel şölen oluşturan bu sıra dışı tasarımın arkasında, dünyaca ünlü Kıbrıs doğumlu İngiliz tasarımcı Hüseyin Chalayan'ın imzası bulunduğu öğrenildi. Chalayan'ın suyla temas ettiğinde eriyen özel bir malzemeden ürettiği ikonik kostüm, turnenin konsepti ve şarkının "çözüldüm" anlamına gelen sözleriyle birebir uyum sağladı.

Sosyal medya hesabından konser anlarını paylaşan genç yıldız, bu gösteriyi bir yıldır hayal ettiğini belirterek takipçilerine teşekkür etti. Kuzey Amerika turnesine hızlı bir başlangıç yapan Olivia Rodrigo, yoğun konser maratonunu şubat ayında Brooklyn'de gerçekleştireceği 10 gösteriyle tamamlayacak.