Onur Tuna'nın rol arkadaşı belli oldu: Cihan Talay 'Karakuyu' dizisinde

Televizyon ekranlarının merakla beklenen yeni projelerinden "Karakuyu" dizisinde kadro şekillenmeye devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakında Kanal D izleyicisiyle buluşacak olan dizinin kadrosuna son olarak oyuncu Cihan Talay dahil oldu. Hazırlıkları süratle devam eden yapımda Talay, dizinin başrol oyuncusu Onur Tuna’nın hayat vereceği Kahraman karakterinin hem avukatı hem de en yakın arkadaşı olan Mehmet rolünü üstlenecek.

AYNI DÖNEMDE ÜÇ FARKLI PROJEDE YER ALIYOR

Karakuyu dizisine katılan Cihan Talay, yoğun çalışma temposuyla dikkat çekiyor. Üst üste üç farklı projede birden boy gösteren oyuncu, ilk olarak Ali Atay ve Haluk Bilginer’in başrollerini paylaştığı "Güneye Giderken" adlı sinema filminde rol aldı. Talay, oyuncu kadrosunda bulunduğu bu filmin aynı zamanda senaristleri arasında yer aldı.

HEM OYUNCULUK HEM SENARİSTLİK YAPACAK

Film projesinin ardından "Karma" dizisine konuk oyuncu olarak katılan Talay, kamera arkasındaki üretimine de ara vermeden devam ediyor. Başarılı isim, Mahsun Karaca’nın başrolünde yer alacağı ve çekimlerinin yakın zamanda başlaması planlanan yeni sinema filminin senaryosunu kaleme aldı.