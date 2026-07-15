Orta Dünya’ya büyük dönüş: 'The Lord of the Rings: 'The Hunt for Gollum' filminin çekimleri resmen başladı

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Orta Dünya efsanesi, beyaz perdeye geri dönüyor. Yapımcı şirket Warner Bros., merakla beklenen yeni film "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"un çekimlerine resmen başlandığını duyurdu. Paylaşılan ilk tanıtım videosu, sinemaseverler arasında büyük heyecan yarattı.

SETTEN İLK GÖRÜNTÜLER VE NEŞELİ GÜNLER GÖNDERMESİ

Yayımlanan kısa tanıtım videosunda, filmin yönetmenliğini üstlenen ve aynı zamanda Gollum karakterine yeniden hayat veren Andy Serkis yer alıyor. Elindeki senaryoyu inceleyen Serkis, set ekibinden birinin "Birinci sahne, en baştan" cevabını duymasının ardından, ünlü klasik Neşeli Günler (The Sound of Music) filmine atıfta bulunarak "Başlamak için harika bir yer" diyor.

Hemen ardından hareket yakalama (motion-capture) kostümüyle karakterin o ikonik çömelme duruşuna geçen usta oyuncu, Gollum'un vahşi gülümsemesiyle "Motor!" diye bağırıyor. Tanıtım videosu, çekimlerin gerçekleştirildiği Yeni Zelanda'nın sarp dağlarının dron görüntüleriyle sona eriyor.

DEV KADRO VE "BÜYÜK AİLE" BULUŞMASI

"The Hunt for Gollum", Andy Serkis'i serinin arkasındaki efsanevi yaratıcı ekip Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens ile yeniden bir araya getiriyor. Dev bütçeli yapımın kadrosu ise adeta yıldızlar geçidine sahne oluyor:

Ian McKellen , Elijah Wood ve Lee Pace gibi isimler ikonik rollerine geri dönüyor.

Kadroya yeni katılanlar arasında Kate Winslet, Jamie Dornan, Leo Woodall ve Anya Taylor-Joy gibi dünyaca ünlü yıldızlar yer alıyor.

Yıllar sonra Orta Dünya ekibiyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten yönetmen Andy Serkis, hislerini şu sözlerle özetledi:

"Daha iyisi olamazdı. Sadece yıllarca birlikte çalıştığım ve çok sevdiğim o çekirdek kadro değil, neredeyse 25 yıl önceki set ekibinin tamamı yeniden burada. Üstelik artık onların çocukları da bizimle çalışıyor. Bu yüzden adeta büyük bir aile buluşması yaşıyoruz."

"The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", 17 Aralık 2027 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak.