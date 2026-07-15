Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway üçüncü hamileliğini anlattı: 'Öğrenince şoka girdik'

Sinema dünyasının başarılı isimlerinden Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, katıldığı televizyon programında üçüncü hamilelik sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni projesi "The Odyssey" filminin tanıtım faaliyetlerini sürdüren 43 yaşındaki sanatçı, hamile olduğunu öğrendiği ilk anlarda eşiyle birlikte büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

"İŞE YARADIĞINA ÇOK ŞAŞIRDIK"

Seth Meyers'ın sunduğu "Late Night" programına konuk olan Hathaway, eşi Adam Shulman ile birlikte yaşadıkları süreci samimi bir dille aktardı. Üçüncü hamilelik haberinin kendileri için beklenmedik olduğunu belirten ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz. Yani ne yaptığımızı biliyorduk ama işe yaradığına çok şaşırdık. Biliyorduk, biliyorduk. Ama hayır, sadece… bu şekilde sonuçlanmasına çok şaşırdık."

Hathaway, plan dışı gelişen bu mutlu habere esprili bir yaklaşımla "son dakika golü" adını verdiklerini de sözlerine ekledi.





"ÜÇ ÇOCUKTAN SONRA OTOMATİK PİLOTA GEÇİLİYOR"

Kendisi de üç çocuk babası olan sunucu Seth Meyers ile ebeveynlik üzerine sohbet eden ünlü oyuncu, Meyers'a tavsiye almak için danıştı. Sunucu Meyers ise üç çocuklu yaşamı şu sözlerle tarif etti:

"Garip bir şekilde, sanki otomatik pilota geçiyor. Üç kişi olunca, izlemekten başka yapabileceğiniz pek bir şey kalmıyor. Önce çok korkuyorsunuz, sonra da bir dizi gibi arka arkaya izliyorsunuz."

14 yıldır evli olan Anne Hathaway ve Adam Shulman çiftinin, 10 yaşında Jonathan ve 6 yaşında Jack adında iki oğlu bulunuyor. Üçüncü bebek heyecanı yaşayan Hathaway, bebeğinin cinsiyetini henüz kamuoyuyla paylaşmadı.