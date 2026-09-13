Oscar ödüllü Russell Crowe Venedik’te kırmızı halıya çıktı: Belgesel prömiyerinde aile desteği

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, 2026 Venedik Film Festivali'nde hem yönettiği hem de kendi müzik kariyerine odaklanan yeni belgeseli "What Love Builds" ile izleyici karşısına çıktı. 62 yaşındaki Avustralyalı aktör, İtalya'daki gala gecesinde kırmızı halıda sevgilisi Britney Theriot ve oğlu Tennyson ile birlikte boy gösterdi.







"15 YILDIR GÖRÜNTÜ TOPLUYORUM"

Sinema kariyerinin yanı sıra uzun yıllardır sürdürdüğü müzik yaşamını belgeselleştiren Crowe, prömiyerde yaptığı açıklamada projenin arkasındaki süreci anlattı. Müzisyen kimliğinin daha az bilinen tarafına vurgu yapan usta isim, şu ifadeleri kullandı:

"Yaratıcı bir insan olarak hayatımdaki her şey müzikle başlıyor. 15 yıldır müzisyen olarak sürdürdüğüm kariyerim hakkında materyal, konser görüntüleri, arşiv fotoğrafları ve röportajlar topluyorum. Bu film; hikaye anlatımı, performans, sanatsal bütünlük, azim ve neşe hakkında."

İLİŞKİLERİNİ 2022'DE DUYURMUŞLARDI

Gala gecesinde Crowe'a destek olan 42 yaşındaki Britney Theriot ile aktörün arkadaşlığı ilk olarak 2013 yılındaki "Broken City" film setine dayanıyor. Dokuz yıllık evliliğin ardından 2018 yılında şarkıcı eşi Danielle Spencer ile boşanma süreci tamamlanan Crowe, Theriot ile Kasım 2020'de yeniden bir araya gelmişti. Çift, romantik ilişkilerini ilk kez 2022 yılında Roma'da düzenlenen "Poker Face" filminin galasında kırmızı halıya çıkarak resmi olarak ilan etmişti.