Oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı: 'Bu süreç beni Allah’a yakınlaştırdı'

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği zorlu ameliyat süreçlerinin ardından hastalığının hayatına kattığı farkındalıkları ve yaşadığı deneyimleri paylaştı.



Rahmindeki miyomun alınması amacıyla geçirdiği operasyon sırasında bağırsağının kesilmesi nedeniyle ciddi komplikasyonlarla mücadele eden ve nisan ayında yedinci kez ameliyat masasına yatan 30 yaşındaki oyuncu, Ege Kökenli’nin YouTube programına konuk oldu.

"HER ŞEYİN BİR ANDA ELİNDEN KAYIP GİDEBİLECEĞİNİ FARK ETTİM"

Yaşadığı zorlu günlerin kendisinde önemli bir zihinsel dönüşüm yarattığını belirten Bekiroğlu, sağlığın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç, sağlıkla ilgili aslında bana çok şey öğretti. Her şeyin bir anda elinden kayıp gidebileceğini gösterdi. Dış güzellik, sosyal medyadaki görünürlük gibi şeylerin aslında ne kadar geçici olduğunu fark ettim. Beni Allah'a daha da yakınlaştırdı diyebilirim. Bu süreç fanilikten uzaklaşmamı; daha huzurlu, daha manevi bir noktada, daha iyi bir iç benliğe sahip olmamı sağladı."

"BEDENİM DEFORME OLDUĞU İÇİN MUTSUZUM"

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçirdiği operasyonlar sonucu bedeninde meydana gelen değişimlerin kendisini mutsuz ettiğini dile getiren oyuncu, samimi bir öz eleştiride bulunmuştu. Kıyafetlerinin artık eskisi gibi durmadığını belirten Bekiroğlu, "Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Bu durum her kadın için gerçekten çok rahatsız edici olabilir ve insanı depresif bir sürece sürükleyebilir" diyerek yaşadığı psikolojik zorluğu da saklamadı.