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Oyuncu Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti Prag'a taşınıyor

Oyuncu Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti Prag'a taşınıyor

29.09.2026 09:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Oyuncu Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti Prag'a taşınıyor

Oyuncu Aslı Enver ve iş insanı eşi Berkin Gökbudak, kızları Elay ile birlikte Çekya'nın başkenti Prag'a taşınma kararı aldıklarını duyurdu. İş nedeni ile bu kararı aldıklarını belirten Gökbudak, İstanbul'daki evlerini kapatmayacaklarını ve Enver'in dizi çekimleri için iki ülke arasında mekik dokuyacağını aktardı.

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2022 yılında evlenen ve bir yıl sonra kızları Elay’ı kucaklarına alan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, radikal bir karara imza attı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden ünlü çift, Çekya'nın başkenti Prag'a yerleşme kararı aldıklarını açıkladı. Berkin Gökbudak, işleri sebebiyle aldıkları bu kararı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

"BUGÜN O DÜŞÜNCE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

Prag'a taşınma süreçlerine ilişkin hislerini dile getiren Gökbudak, üç yıl önce eşi Aslı Enver ile yaptıkları gezide kurduğu hayalin gerçeğe dönüştüğünü belirtti. Paylaşımında bu süreci anlatan Gökbudak, şu ifadeleri kullandı:

"Üç yıl önce eşimle Prag'ı ziyaret ederken, o an için neredeyse imkansız gibi gelen bir cümle kurmuştum: 'Bir gün burası evimiz olabilir.' O sırada bu sözlerin arkasında bir plan ya da ufukta görünen bir fırsat yoktu. Sadece buranın özel bir yer olduğuna dair içten gelen bir his vardı. Bugün o düşünce gerçeğe dönüştü."

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İSTANBUL İLE PRAG ARASINDA MEKİK DOKUYACAK

Önümüzdeki haftalarda Prag'a tamamen yerleşeceklerini belirten çift, Türkiye ile olan bağlarını koparmayacak. İstanbul'daki evlerini kapatmama kararı alan çiftten oyuncu Aslı Enver, yeni dizi projeleri ve çekimleri sebebiyle İstanbul ile Prag arasında mekik dokuyacak.

Öte yandan, Aslı Enver’in 2017-2019 yılları arasında yayınlanan "İstanbullu Gelin" dizisinde canlandırdığı "Süreyya" karakterinin de senaryo gereği Prag'a gitmiş ve yaşamının bir dönemini orada geçirmiş olması dikkat çeken bir tesadüf oldu.

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