Oyuncu çift Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak ayrıldı: 4 yıllık ilişki sona erdi

Televizyon dünyasının uzun süredir birlikte olan ve örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak'tan ayrılık haberi geldi. "Kardeşlerim" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını zamanla aşka dönüştüren genç oyuncuların, 4 yıllık birlikteliklerini noktaladığı öğrenildi.

SETTE BAŞLAYAN AŞK SONA ERDİ

atv ekranlarında yayımlanan ve geniş bir izleyici kitlesine hitap eden "Kardeşlerim" dizisinde birlikte rol alan Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak, uzun yıllardır magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu. İlişkilerini büyük oranda gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin yollarını ayırması, hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

TARAFLARDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

2. Sayfa'da yer alan habere göre, uzun süredir mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu çift, ilişkilerini bitirme kararı aldı. Magazin basınına yansıyan bu kararın ardından, ayrılığın gerekçesine ilişkin Lizge Cömert veya Bilal Yiğit Koçak cephesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ayrılık haberinin kısa sürede yayılmasının ardından, iki oyuncunun hayranları sosyal medya platformlarında üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.