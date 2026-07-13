Oyuncu Damla Sönmez ile menajer İlkay Akıncı evlendi

Televizyon ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden oyuncu Damla Sönmez, uzun süredir birliktelik yaşadığı menajer İlkay Akıncı ile dünyaevine girdi. Özel yaşamını medyanın ilgisinden uzakta tutmaya özen gösteren ünlü oyuncunun bu sürpriz evliliği, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük sevinç yarattı.

SADE BİR TÖRENLE HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİLER

Yaklaşık 3 yıldır istikrarlı bir ilişki sürdüren Damla Sönmez ve İlkay Akıncı çifti, evlilik kararı alarak İstanbul Beykoz'da düzenlenen sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi. Kitlesel bir organizasyon yerine yalnızca aile fertlerinin ve en yakın dostlarının katıldığı bu özel davette, çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

DÜĞÜN KARELERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Bugüne kadar sosyal medya hesaplarında sevgilisiyle yan yana hiç fotoğraf paylaşmamasıyla bilinen Damla Sönmez'in nikâh anına ve düğün davetine ait ilk kareler, törene katılan yakınları tarafından sosyal medyada yayımlandı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflarda, ünlü oyuncunun zarafetiyle dikkat çeken oldukça sade ve şık bir gelinlik tercih ettiği görüldü. Çiftin evlilik haberi ardından sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.