Oyuncu Göksun Çam trafik kazası geçirdi: 'Arabadan sağ çıkmam mucize'

Fenerbahçe kongre üyesi olarak yaptığı konuşmalarla tanınan ünlü oyuncu Göksun Çam, seyahat ettiği İzmir-İstanbul yolunda korku dolu anlar yaşadı. Önceki gün gerçekleşen trafik kazasında Çam'ın bulunduğu otomobile arkadan gelen bir araç çarptı.

"35 METRE SÜRÜKLENİP REFÜJE ÇARPTIM"

Yaşadığı kazanın detaylarını aktaran Göksun Çam, en sağ şeritte seyir halindeyken sol şeritten makas atarak hızla gelen bir aracın kendisine arkadan vurduğunu dile getirdi. Çarpmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü kaybettiğini belirten ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Çevreden görenler aracımın daireler çizerek metrelerce sürüklendiğini söyledi. Arabanın içinde şarampole yuvarlanacağımı sandım, aracımda 2 köpeğim de vardı. Eğer araç durmasaydı, sağ çıkamayabilirdim. Bana arkadan vuran genç yüzünden 35 metre döne döne sürüklenip refüje çarparak durdum. Arabadan sağ çıkmam mucize."

Kazada çene ve bacağından yaralanan Çam, araçta bulunan iki köpeğinin ise kazayı yara almadan atlatmasının en büyük tesellisi olduğunu söyledi.

KISA SÜREDE İKİNCİ KAZA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, ünlü oyuncunun yakın zamanda bir kaza daha atlattığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay da benzer bir tehlike yaşadığını belirten Göksun Çam, "Barınak çıkışında yayayken dernek aracı arkamdan gelip çarptı, neredeyse beni ezip geçiyordu. Dün akşam da arabam pert oldu, hayatımda 2 kez ölümden döndüm. Maalesef bunlar çok kısa sürede gerçekleşti" diyerek yaşadığı şoku dile getirdi.