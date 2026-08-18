Oyunculuktan 'samuraylığa': Fadik Sevin Atasoy Japonya'daki zorlu sürecini anlattı

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Japonya'da kadınlara yönelik açılan samuraylık okulundaki eğitim sürecinden yeni kareler yayımladı.

Geçtiğimiz yıl Japonya'da ilk kez kadınlara yönelik kurulan samuraylık okuluna kabul edilen ilk öğrenciler arasında yer aldığını duyuran Atasoy, eğitimine Tsushima Adası'nda devam ediyor. Sosyal medya hesabından sürece dair fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu, samuraylık geleneğinin temel prensiplerine vurgu yaptı.

"GÜÇ SALDIRMAKTA DEĞİL, SÜKÛNETİNİ KORUYABİLMEKTEDİR"

Tarihi eğitime kabul edilmesinden dolayı yaşadığı gururu dile getiren Fadik Sevin Atasoy, paylaşımında samuraylık felsefesine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Tarihte ilk kez kadın samuray eğitimi için seçilenlerin arasında olmaktan gurur duyuyorum. Samuray geleneğinde güç, saldırmakta değil; cesarette, sadakatte, öz disiplinde ve baskı altında sükûnetini koruyabilmektedir."





KABUL EDİLME SÜRECİNİ ANLATTI

Daha önce yaptığı açıklamada başvuru ve mülakat aşamalarına ilişkin bilgi veren Atasoy, geçmişteki spor ile meditasyon geçmişinin bu süreçte kritik rol oynadığını belirtti. Dört yıllık eskrim eğitimi bulunduğunu, Muay Thai yaptığını, sertifikalı yoga ve meditasyon eğitmeni olduğunu ifade eden oyuncu, İngilizce bilmenin de kabul şartları arasında yer aldığını aktardı.





