Sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven: Annem yaşadıklarımı unutmak için alzheimer oldu

Geçmişte eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı ve yargıya taşınan şiddet olayıyla gündeme gelen oyuncu Ozan Güven, konuk olduğu bir programda özel yaşamı, çocukluğu ve ailesine dair açıklamalarda bulundu. Dava sürecinin annesi Aynur Güven’in sağlığını olumsuz etkilediğini belirten ünlü oyuncu, annesinin geçirdiği alzheimer sürecini anlattı.

"NEŞEMİ KAYBETTİM"

İnsanlara yaklaşımının değiştiğini aktaran Ozan Güven, hayatından en çok neşesinin eksildiğini dile getirdi. Güven, "Hayatım boyunca insanlara güvenmeyi seçtim. Hiçbir şeye kuşkuyla yaklaşmadım. Şimdi artık birazcık daha bu konuda daha kuşkulu bir insan olmaya başladım. O Ozan'ı bıraktım. Yani birazcık neşemi kaybettim ama hayat çok güzel" ifadelerini kullandı.

"MAHKEME SONUCUNU GÖREMEDİ"

Deniz Bulutsuz ile olan davasının annesinde derin izler bıraktığını söyleyen Güven, "Benim başıma gelen travma onu çok etkiledi ve bunu tetikledi; çünkü bunu hazmedemedi. Haksızlığa uğradığım duygusu annemi çok derinden etkiledi. Belki de bunu unutmak için alzheimer oldu. Ne yazık ki mahkeme sonucunu idrak edemedi, hastalığı ilerledi. Keşke mahkeme sonucunu görebilseydi" dedi.





Erken yaşta babasını kaybettiğini ve annesiyle birlikte zorlu şartlarda büyüdüğünü belirten oyuncu, "Benim hayattaki tek amacım büyüyüp çalışıp anneme bir ev, bir araba almak; bir de bir çocuk sahibi olmaktı. Annemle birbirimizden çok razı bir hayat yaşadık. O kadar erken yaşta hayatla mücadele eden bir kadını gördüğünüz zaman 5-6 yaşında olgunlaşmak zorunda kalıyorsunuz" şeklinde konuştu.

"ALLAH DIŞINDA KİMSEYE MİNNET ETMEM"

Babasız büyümenin getirdiği eksikliği oğlu Ali Ateş ile tamamladığını dile getiren Güven, yaşadığı olayların ardından dostluk ilişkilerini de gözden geçirdiğini belirtti. Kin tutan bir insan olmadığını ancak bazı kişileri hayatından çıkardığını aktaran oyuncu, "İşler yolunda gittiği zaman etrafınızda kalabalık olur; ne zaman tökezlerseniz gerçek dostunuzun, ailenizin kim olduğunu hayat size gösteriyor. Hiçbir zaman kin tutan bir insan olmadım. Birinin hatasını affetmek bana bir şey kaybettirmez ama kin beslemek çok şey kaybettirir. Tabii ki bir daha hayatıma almayacağım insanlar var" dedi.





NE OLMUŞTU?

2020 yılında Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Ozan Güven, yargılandığı davada 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, 'hakaret' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat etmişti.