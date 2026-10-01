Özcan Deniz tanıklık yaptı, aile içi kriz büyüdü: Kız kardeşinden adliye önündeki sözlere sert tepki

Özcan Deniz'in ailesindeki hukuki kriz tırmanmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Gürler, diğer kardeşleri Sibel Deniz Semerci’den hakaret gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Özcan Deniz, Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık sıfatıyla katıldı.

Duruşma sonrasında adliye önünde kameraların karşısına geçen ünlü şarkıcı, kız kardeşine destek verdiğini belirterek davanın haksız ve yersiz olduğunu savundu.

"ANNEMİ VE KÜÇÜK KARDEŞİMİ KORUMAK İÇİN TEPKİ GÖSTERDİ"

Kız kardeşinin sarf ettiği sözlerin suç teşkil etmediğini iddia eden Özcan Deniz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karşı taraf suçlu ama kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Söylediği şey de hakaret değil. 'Bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım' demiş. Kız kardeşimin kimseyi yaktığı ettiği yok, annedir. Kendi halinde bir hayatı vardır. Burada anneme yapılan zulmü görmüş, bilmiş ve buna müdahale etmiş bir kızdır. Ve söyledikleri de tamamen o an koruma amaçlı. Ben de destek için geldim, tanık olarak geldim."

YURDA GÜRLER'DEN AĞIR YANIT: "TALİHSİZ DEMEÇLER"

Özcan Deniz’in adliye önündeki açıklamalarının ardından dava sürecini yürüten diğer kız kardeşi Yurda Gürler, sosyal medya hesabından sert bir metin yayımladı. Ağabeyinin adliye önündeki duruşunu eleştiren Gürler, şu değerlendirmede bulundu:

"Dün Aydın Adliyesi önünde çok güzel bir oyunculuk izledik. Ne acı ki bu kez hukuken suç sayılan bir eylemin suç olmadığını anlatmaya çalışan bir adamın talihsiz demeçleri de bu oyunun bir parçasıydı. Hakaret ve tehdide uğrayan taraf ben olmama rağmen, bunları bana yönelten kişinin yanında yer alındı, tanıklık yapıldı. O esnada hakkımda hiçbir delile dayanmayan, gerçekle bağdaşmayan ağır iftiralar da ortaya atıldı. Söylemek kolaydı, iddia etmek, suçlamak, iftira atmak, hakaret etmek ve gerçeği kendi istedikleri gibi anlatmak kolaydı. Zor olan bütün bunların hukuk önünde karşılığını verebilmekti."

"HUKUK KONUŞTU, ADALET YERİNİ BULDU"

Mahkemenin kararına ilişkin ayrıntıları da paylaşan Yurda Gürler, yargılamanın tamamlandığını ve sanığın suçlu bulunduğunu belirtti. Gürler paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Dün ve bugün mahkemede söylenenler ortaya atılan iddialar ve dosyadaki deliller hukuk önünde değerlendirildi ve sonuç, sözlerin değil gerçeklerin belirleyici olduğunu gösterdi. Hukuk önünde hikayelerin bir hükmü yoktur. Deliller konuşur, gerçekler ortaya çıkar. Ve bugün hukuk konuştu. Adalet yerini buldu. Mahkeme kararında sanığın suçu işlediğine karar verildi."

Ailenin bir diğer ferdi Ercan Deniz de geçtiğimiz günlerde kardeşi Özcan Deniz’in kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.