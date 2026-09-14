Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu... Yoğun bakımdan çıkan Soner Olgun'un son durumunu eski eşi açıkladı

Pankreas kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki ünlü müzisyen Soner Olgun’un sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Olgun’un, 30 Ağustos tarihinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 1 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Yoğun bakım sürecinde bilincinin açık olduğu belirtilen sanatçının, doktorların değerlendirmesi ve ailesinin onayı doğrultusunda normal odaya çıkarıldığı bildirildi.

"KENDİ EVİNDE, SEVDİKLERİNİN ARASINDA"

Hastanede bulunduğu sırada tek isteğinin evine dönmek olduğunu dile getiren Olgun’un bu talebi üzerine gerekli tıbbi koşullar hazırlanarak taburculuk işlemi gerçekleştirildi. Olgun’un eski eşi Özlem Koldaş, usta sanatçının mevcut durumuna ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Evet, durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi."

Sağlık ekipleri tarafından 24 saat boyunca hemşire gözetiminde tutulan Soner Olgun’un tedavisine, ev ortamında hazırlanan tıbbi donanımla devam ediliyor. Koldaş, sanatçının sevenlerinden güzel dileklerini ve desteklerini eksik etmemelerini istedi.