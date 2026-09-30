Paris Moda Haftası'na damga vurmuştu: Serenay Sarıkaya'dan yapay zeka editine esprili yanıt

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Moda Haftası kapsamında podyuma çıkarak adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyada yapay zeka ile hazırlanan kurgusal içeriğe yanıt verdi.

Yüzü olduğu küresel markanın güzellik elçisi olarak Kendall Jenner, Cara Delevingne, Jane Fonda ve Eva Longoria gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı podyumu paylaşan 34 yaşındaki oyuncu, podyumdaki enerjik tavırlarıyla dikkat çekmişti. Etkinliğin ardından bir dijital içerik üreticisi, Sarıkaya'nın podyumdaki yürüyüş görüntülerini yapay zeka araçlarıyla yeniden düzenledi.

"AKLIMA GELMEDİ..."

Yapay zeka ile kurgulanan görüntüde, Sarıkaya’nın podyum üzerinde amuda kalkarak akrobatik hareketlerle dans ettiği eğlenceli anlar yer aldı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan paylaşım, ünlü oyuncunun da dikkatini çekti.





Videoyu izleyen Serenay Sarıkaya, paylaşımın altına yorum yaparak şaşkınlığını ve beğenisini dile getirdi. Oyuncu, "İnanılmaz, hiç aklıma gelmedi bunları yapmak" notunu düşerek takipçilerini güldürdü.