Paris Moda Haftası'na Serenay Sarıkaya damgası: Dünya yıldızlarıyla aynı podyumda

Güzellik ve moda dünyasının önde gelen temsilcileri, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen "Le Défilé" etkinliklerinde bir araya geldi.

Paris'in simge noktalarından Eyfel Kulesi'nin önündeki Place Joffre'da gerçekleştirilen dev organizasyonda, yüzü olduğu markanın küresel elçisi olarak yer alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da boy gösterdi.

DÜNYA YILDIZLARIYLA AYNI PODYUMDA

Bu yıl "Express Your Worth" (Değerini Ortaya Koy) temasıyla hayata geçirilen organizasyon; kadınların güçlenmesini, kız kardeşliği, kapsayıcılığı ve modanın birleştirici gücünü odağına aldı.

Podyumda zarafeti ve şıklığıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya; Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünyaca ünlü isimlerle birlikte yürüdü.