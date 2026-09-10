Penelope Cruz ve Javier Bardem’den Venedik’te eleştirel mesaj: 'Siyaset konuşmamak imkansız'

Sinema dünyasının önde gelen isimlerinden Penelope Cruz ve Javier Bardem, birlikte rol aldıkları yedinci yapım olan "Bunker" filminin Venedik Film Festivali kapsamındaki galasına katıldı. Filistin'e yönelik destek ifadeleriyle de tanınan ünlü çift, gala öncesinde düzenlenen basın toplantısında sanatçıların siyaset ve dünya gündemi hakkında konuşma sorumluluğu üzerine açıklamalarda bulundu.

"SİYASET KONUŞMAMAK İMKANSIZ"

Canlandırdıkları karakterlerin ya da yer aldıkları hikayelerin her zaman kendi kişisel görüşleriyle örtüşmek zorunda olmadığını belirten Penelope Cruz, yapımların dünya gerçeklerini yansıttığını ifade etti.

Cruz, konuşmasında şu değerlendirmede bulundu:

"Bu film, dünyamızın mevcut durumunu ve gelecek nesilleri ilgilendiren birçok konuyu barındırıyor. Böyle bir yapımın parçası olup da bu meselelerden bahsetmemek büyük bir çelişki olurdu. 'Siyaset hakkında konuşmuyorum' demek günümüz koşullarında mantıklı değil."

"ELİMDE MİKROFON VAR, SORUMLULUĞUM FARKLI"

Javier Bardem ise her bireyin toplumsal konularda görüş bildirme hakkı olduğunu hatırlatarak, tanınmış bir sanatçı olmanın getirdiği kamusal etkiye dikkati çekti.

Toplumsal sorumluluk vurgusu yapan Bardem, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"İster sanatçı, ister tesisatçı olun; herkes kendi gerçeğini ifade etme hakkına sahiptir. Ancak ben elimde mikrofon olduğu ve dinlendiğim için bir taksi şoföründen daha fazla imkana ve farklı bir sorumluluğa sahibim. Önemli olan, içinde yaşadığımız dünyaya karşı bu sorumluluğu hafife almamaktır."

Filmdeki temaların insan ilişkileri ve toplumsal korkularla bağdaştığını belirten Bardem, yapımın önyargılar ve insanları izole etme eğilimi üzerine sorgulamalar sunduğunu aktardı.

'BUNKER' FİLMİNİN KONUSU

Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenilen yapım, 17 yıllık evliliğe sahip bir mimar ile eşinin yaşadığı etik çatışmaları konu alıyor. Varlıklı bir teknoloji girişimcisinden küresel felaketlere karşı kullanılacak lüks bir yeraltı sığınağı tasarlama teklifi alan mimar, bu tartışmalı projeyi kabul eder. Çalışmalar ilerledikçe çift; değer yargıları, güvenlik kaygıları ve zayıflayan güven duygusu ekseninde evliliklerini ve inançlarını sorgulamak zorunda kalır.