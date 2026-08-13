Popstar Mehtap’tan yıllar sonra gelen duygusal itiraf: 'Ölürüm kalırım diye açıklamadım'

Popstar yarışmasındaki performansıyla geniş kitlelerce tanınan Mehtap Yılmaz, geçmişte yaşadığı ve ölümden döndüğünü belirttiği zorlu hastalık sürecine dair bilinmeyen bir detayı ilk kez paylaştı. Geçtiğimiz yıllarda beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren ve uzun süre tedavi gören Yılmaz, süreç boyunca hem sağlık hem de maddi açıdan zor günler geçirdiğini dile getirdi.

"PANDEMİYE DENK GELDİ, PARA YOKTU"

Yakın dostu Cansever’in vefatının ardından yaşadığı zor günleri yeniden hatırlatan Yılmaz, hastanede yattığı dönemin pandemi sürecine denk geldiğini belirterek maddi sıkıntılarını şu sözlerle aktardı:

"Pandemiye denk geldi, para yok, hiçbir şey yok. Kim vardı biliyor musunuz yanımda? Eypio vardı."

HASTANE MASRAFLARINI ÜSTLENDİ

Maddi imkansızlıklar nedeniyle hastaneden çıkmakta zorlandığı anlarda kendisine ünlü rapçi Eypio’nun destek olduğunu ifade eden Popstar Mehtap, Eypio’nun hastane masraflarını ödeyerek kendisini taburcu ettirdiğini söyledi.



Yılmaz, "Geldi beni hastaneden çıkardı, parasını ödedi. Hastaneye arabaya kadar gönderdi" diyerek dostuna, "Helal olsun canım dostum, canım arkadaşım. Allah işini rast getirsin" ifadeleriyle teşekkür etti.