Prens Harry ve Meghan Markle İngiltere'ye döndü: Çocuklarının okulu için velilere 'gizlilik' mektubu

2020 yılında kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, altı yılın ardından yeniden İngiltere'ye dönüş yaptı. Çiftin çocukları Prens Archie (7) ve Prenses Lilibet’in (5) İngiltere’de eğitime başlayacak olması, bölgedeki okullarda güvenlik ve gizlilik tedbirlerini gündeme getirdi.

VELİLERE 'GİZLİLİK VE FOTOĞRAF' MEKTUBU

Kraliyet yorumcusu Kinsey Schofield’ın aktardığı bilgilere göre, çiftin ev aradığı lüks kırsal bölge Cotswolds'daki okul yetkilileri velilere özel bir mektup gönderdi. Mektupta, okula katılan bazı ailelerin medyanın yoğun ilgisini çekebileceği belirtilerek şu uyarılara yer verildi:

"Ebeveynlere ve bakıcılara, izin almadan diğer çocukların fotoğraflarını veya videolarını çekmemeleri, ayrıca öğrenciler veya aileleri hakkında fotoğraf, bilgi veya ayrıntıları sosyal medyada paylaşmamaları konusunda hatırlatma yapıldı."

Söz konusu mektubun tüm çocukların eğitim hayatını güvenli ve özel bir ortamda sürdürebilmesi amacıyla hazırlandığı ifade edildi.

KRAL CHARLES'A YAKIN, PRENS WİLLİAM'A MESAFELİ KONUM

Montecito'daki malikanelerinden ayrılarak özel jetle İngiltere'ye uçan çiftin Cotswolds bölgesine yerleşmeyi planladığı belirtiliyor. Prens Harry'nin bu tercihindeki ana etkenin, kanser tedavisi gören babası Kral Charles’a yakın olma ve çocuklarının kraliyet ailesiyle bağ kurmasını sağlama isteği olduğu değerlendiriliyor.

Seçilen bölge, Kral Charles’ın konutuna yakınlığıyla dikkat çekerken; Harry'nin mesafeli olduğu ağabeyi Prens William ve ailesinin yaşadığı Windsor'a ise yaklaşık iki saatlik sürüş mesafesinde yer alıyor.