Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer'dan Prens William ve Prens Harry açıklaması: Taraf tutmuyorum

Gündemden düşmeyen iddiaların yer aldığı "Swan Song: Diana, My Sister" adlı anı kitabının yazarı ve Prenses Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer, yeğenleri Prens William ve Prens Harry arasındaki küslüğe ilişkin konuştu. BBC’ye verdiği röportajda Spencer, medyada Harry’nin tarafını tuttuğuna dair oluşan algıyı reddederek her iki yeğeninin de yanında olduğunu dile getirdi.

62 yaşındaki Spencer, "Medyada Harry'nin tarafında olduğum yönünde bir algı var sanırım. Oysa ben rahmetli kız kardeşimin oğullarının, ikisinin de tarafındayım. Eğer ikisinden biri bir şey isteseydi, ben de eşit derecede onların yanında olurdum" dedi. İki kardeş arasındaki kopukluğun arkasında her iki taraftan da kaynaklanan birçok neden olduğunu vurgulayan Spencer, sorunun bir gün çözülmesini umduğunu belirtti.

"DİANA YAŞASAYDI MUHTEŞEM BİR KRALİÇE OLURDU"

CBS Sunday Morning programına da konuşan Charles Spencer, Harry ile William arasındaki gerilimin, annelerini çok genç yaşta kaybetmelerinin yarattığı travmayla bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.

1997 yılında Paris'te geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren kız kardeşi Diana hakkında da değerlendirmelerde bulunan Spencer, "Diana evliliği devam etseydi gerçekten muhteşem bir kraliçe olurdu. O rolde bir süperstarın bulunması Britanya için çok iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

"DİANA'YI YAKINDA UNUTACAĞIZ" İDDİASI

Charles Spencer'ın kitabında yer alan en çarpıcı detaylardan biri ise dönemin Galler Prensi, günümüzün İngiltere Kralı 3. Charles ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi oldu.

Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre Spencer, Diana'nın cenazesi dahi kaldırılmadan önce Kral Charles'ın kendisine "İçin rahat olsun. Onu çok yakında unutacağız!" dediğini iddia etti. Spencer, bu ifadeler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve telefonda tepkisini dile getirdiğini aktardı.