Reshad Strik’ten eşi Gamze Özçelik’e duygu dolu paylaşım: 'Zor zamanlarımda en büyük destekçim oldun'

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği çatısı altında gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetleriyle tanınan eski oyuncu Gamze Özçelik ve Avustralyalı oyuncu eşi Reshad Strik, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. 2024 yılında evlenen ve mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten Reshad Strik, eşiyle çekilen yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaşımına romantik bir not ekleyen Strik, eşi Gamze Özçelik’in hayatındaki önemine ve zorlu süreçlerde kendisine sağladığı moral ile desteğe dikkat çekti.





"GÜLÜMSEDİĞİNDE RUHUMU AYDINLATIYORSUN"

Eşinin güzel niyetini kendisi için bir lütuf olarak nitelendiren Strik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gülümsediğinde ruhumu aydınlatıyorsun. Zor zamanlarımda her zaman en büyük destekçim oldun."

Eşine "Kraliçem" diyerek hitap eden ünlü oyuncu, mesajını "Senin kralın" notuyla tamamladı. Çiftin birlikte yer aldığı kareler sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.





TÜRK YAPIMLARINDAKİ ROLLERİYLE TANINIYOR

Avustralya'nın Canberra şehrinde dünyaya gelen Reshad Strik, Türkiye'de rol aldığı çeşitli televizyon dizilerinin yanı sıra ekranlara gelen "Ailenin Yeni Üyesi" adlı belgesel programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.