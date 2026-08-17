Rihanna doğduğu topraklarda: Çocuklarına Barbados kültürünü aşıladı

Müzik kariyerine ara vererek ailesine odaklanan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, çocuklarına doğduğu toprakların kültürünü tanıtmaya devam ediyor.

Bir süredir memleketi Barbados'ta zaman geçiren 38 yaşındaki sanatçı, çocuklarıyla birlikte yerel lezzetleri denerken objektiflere yansıdı. ABD'de yaşamını sürdürmesine rağmen ada geleneklerini unutmayan Rihanna, halk tipi toplu taşıma minibüsünü tercih ederek adamızın sokaklarını gezdi.





YEREL LEZZETLERİ ÇOCUKLARINA TATTIRDI

Rihanna, çocukları RZA, Riot ve Rocki ile birlikte taze hindistan cevizi suyu ve jölesinin tadını çıkardı. Çevresini saran Barbadoslu çocuklarla ve esnafla yakından ilgilenen ünlü şarkıcı, ada sakinleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

ADINI TAŞIYAN CADDEYİ ZİYARET ETTİLER

Gezisi kapsamında daha önce adı "Rihanna Drive" olarak değiştirilen doğduğu caddeyi de ziyaret eden sanatçı, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaştı. Eskiden "Westbury New Road" olarak bilinen ve kültürel bir simge haline gelen caddede çocuklarıyla poz veren Rihanna, deneyimini şaşırtıcı ve gurur verici olarak nitelendirdi.





Rap şarkıcısı A$AP Rocky ile 2019 yılından bu yana birlikte olan ve üç çocuk dünyaya getiren Rihanna, bir süredir albüm çalışması yapmıyordu. Son dönemde yeni albüm hazırlığında olduğunu açıklayan sanatçı, geçtiğimiz ay Jay-Z’nin konserinde sürpriz konuk olarak sahneye çıkarak hayranlarını heyecanlandırmıştı.



