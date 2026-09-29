Rob Lowe kamera karşısındaki en iyi öpüşme sahnesini açıkladı: 'Hayatımda gördüğüm en güzel kadındı'

Kariyeri boyunca Demi Moore, Rashida Jones, Kim Cattrall ve Calista Flockhart gibi Hollywood'un ünlü isimleriyle kamera karşısına geçen ABD'li aktör Rob Lowe, ekran önündeki en iyi öpüşme deneyimini paylaştı.

Televizyon programcısı Andy Cohen'in sorularını yanıtlayan 62 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar ekranda öpüştüğü en iyi kadının oyuncu ve model Nastassja Kinski olduğunu tereddüt etmeden dile getirdi.

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL KADINDI"

Kinski'yi seçme nedenini açık bir dille ifade eden Lowe, "Ona bir bakın. O an için, muhtemelen hayatımda gördüğüm en güzel kadındı" değerlendirmesinde bulundu. Unutulmaz sahneler öncesindeki hislerini de paylaşan ünlü aktör, "Gerçekten çok, çok korkmuştum" diyerek Kinski ile öpüşmeden önce çekindiğini itiraf etti.

İkili, yazar John Irving'in 1981 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan ve Tony Richardson'ın yönettiği 1984 yapımı 'The Hotel New Hampshire' filminde birlikte rol almıştı.

33 YILLIK EVLİLİK VE YENİDEN BAŞLANGIÇ

1991 yılından bu yana makyaj sanatçısı ve mücevher tasarımcısı Sheryl Berkoff ile evli olan Rob Lowe'un bu evlilikten iki oğlu bulunuyor. 1990 yapımı 'Bad Influence' filminin setinde tanışan çiftin mutlu birlikteliği sürerken, Lowe daha önce verdiği bir röportajda eşiyle sağlıklı bir gelecek kurabilmek adına rehabilitasyona girdiğini ve alkolü bıraktığını açıklamıştı.