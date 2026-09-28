Rober Hatemo'dan radikal karar: Şarkıcılığı bırakıp Kapalıçarşı'da dükkanın başına geçecek

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, müzik kariyeriyle ilgili radikal bir karar aşamasında olduğunu duyurdu.

Kıbrıs'ta sahne aldığı bir otelde konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatemo, artık yeni bir şarkı yapmak istemediğini ve eski mesleği kuyumculuğa dönmek için hazırlıklara başladığını belirtti.

"İÇİMDEN GELMİYOR, KAPALIÇARŞI'DA TEZGAHTA DURURUM"

Müzik çalışmalarına devam edip etmeyeceği yönündeki soru üzerine kararlılığını ifade eden Rober Hatemo, "Artık şarkı yapmayacağım. İçimden gelmiyor" diyerek radikal kararını duyurdu.

Sahne çalışmalarını bir süre daha sürdüreceğini belirten ünlü sanatçı, eski mesleğine dönüş planını şu sözlerle aktardı:

"Eski işim kuyumculuğa dönmeyi düşünüyorum. Kapalıçarşı'da dükkan var. Kardeşim ve kuzenim devam ediyor. Onların bünyesine gireceğim. Tezgahta da dururum. Benim eski meslektir, iyiyim. Biraz daha şarkı söyleyeceğim ama."