Rod Stewart sahneden emekli mi oluyor? 'Final Encore' turnesiyle vedasını duyurdu

Müzik dünyasının efsanevi isimlerinden 81 yaşındaki İngiliz sanatçı Rod Stewart, 60 yılı aşkın kariyerini sonlandıracağını duyurdu.

Geçtiğimiz ay geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle ABD turnesinin kalan konserlerini iptal etmek zorunda kalan Stewart, "Veda zamanı geldi" ifadelerini kullanarak İngiltere ve Avrupa'yı kapsayan son turnesinin takvimini paylaştı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Stewart, kararını şu sözlerle ifade etti:

"Uzun düşünmeler ve üzüntüden sonra, gelecek yılın sonsuza dek son turnem olacağını duyurmak zorundayım. Bu, son rock and roll turnem olacak. Bu yüzden bana verdiğiniz her şey için teşekkür etmek istiyorum ve umarım ben de size karşılığında bir şeyler verebilmişimdir."

Sanatçı daha sonra yaptığı ek açıklamada ise "Sevgili dostlarım, turne hayatına veda etme vakti geldi. 60 yılı aşkın bir sürenin ardından, Final Encore kesinlikle son turnem olacak" ifadelerini kullandı.

"FINAL ENCORE" TURNE TAKVİMİ AÇIKLANDI

Mart ayından bu yana "One Last Time" turnesiyle sahnede olan dünyaca ünlü sanatçı; yaz başında geçirdiği akut üst solunum yolu enfeksiyonu, laringit ve ses tellerindeki zorlanma sebebiyle bazı konserlerini ertelemek durumunda kalmıştı.

Efsane müzisyenin vedasını simgeleyen "Final Encore" turnesi, gelecek yılın nisan ayında İrlanda'da başlayacak ve 24 Temmuz'da Almanya'daki son konserle tamamlanacak. İngiltere ve İrlanda ayağındaki konserlerde Stewart'a ön sanatçı olarak 1980'li yılların hit isimlerinden Howard Jones eşlik edecek.