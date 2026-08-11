'Sahte hamilelik' iddialarına Anne Hathaway'den yanıt geldi!

Üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Anne Hathaway, son görüntüsü üzerinden başlayan tartışmalara yanıt verdi. Yeni filmi The End of Oak Street’in Los Angeles'taki galasında kırmızı halıda boy gösteren 43 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, göbeğini açıkta bırakan iddialı stiliyle dikkatleri üzerine çekti.

"TAKMA SAÇ, GERÇEK KARIN"

Galada tercih ettiği kıyafeti ve pürüzsüz görünümü nedeniyle sosyal medyada "sahte hamilelik karnı taktığı" yönünde spekülasyonlar yayılan Hathaway, iddiaları karşılıksız bırakmadı. Instagram hesabından etkinlikte çekilen kareleri paylaşan başarılı oyuncu, paylaşımına "Takma saç, gerçek karın" notunu düşerek hakkındaki haberlere noktayı koydu.

2012 yılında Adam Shulman ile dünyaevine giren Anne Hathaway'in 10 yaşında Jonathan ve 6 yaşında Jack adında iki oğlu bulunuyor. Üçüncü çocuğuna hamile olduğunu geçtiğimiz haziran ayında duyuran oyuncunun gala tarzı ve sosyal medyadan verdiği yanıt kısa sürede geniş yankı uyandırdı.