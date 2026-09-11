Sanat dünyasını üzen haber: Aşk-ı Memnu

Türk sineması, tiyatrosu ve televizyon dizilerinin usta isimlerinden Gülsen Tuncer’den sevenlerini üzen bir haber geldi. "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hanım" karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan 81 yaşındaki sanatçının bir süredir ağır bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.

AÇIKLAMA FİLM-SAN VAKFI'NDAN GELDİ

Usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama Film-San Vakfı tarafından yapıldı. Vakfın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, Gülsen Tuncer’in tedavi süreci doğrulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer’e Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun."





GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

20 Ekim 1945 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, eğitimini İstanbul'da sürdürdü. İstanbul Kız Lisesi ve İstanbul Tarhan Koleji'nin ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimi süresince Ayla Algan ve Beklan Algan gibi Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden dersler aldı.

Profesyonel tiyatro hayatına 1968 yılında Gülriz Sururi – Engin Cezzar Tiyatrosu’nda sahnelenen "Zilli Zarife" oyunu ile adım atan Tuncer; oyunculuk kariyerinin yanı sıra sahne arkasında yönetmen yardımcılığı, yapımcılık ve sanat yönetmenliği görevlerinde de bulundu.