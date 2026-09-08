Sanatçı Çelik, 5 milyon TL harcayıp veresiye defterlerini kapattı

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Çelik Erişçi, Mart 2025’te hayata geçirdiği toplumsal dayanışma projesiyle takdir toplamayı sürdürüyor.



Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın aktardığı bilgilere göre popçu, Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi vatandaşların yoğunlukta olduğu mahalleleri tespit ederek bakkal, eczane ve fırınlardaki veresiye defterlerini tek tek kapatıyor. Bugüne kadar 70 bakkal ve çok sayıda eczanenin borcunu üstlenen sanatçının, bu süreçte harcadığı tutarın 5 milyon TL sınırına dayandığı belirtildi.

"HERKES KENDİ YARDIMINI KENDİ YAPSIN"

Destek sürecini herhangi bir dernek veya vakıf çatısı altında yürütmeyen Çelik, diğer isimlerden gelen maddi katkı taleplerini de geri çeviriyor. Yakın çevresindeki ünlü isimlerin "Parayı sana verelim, yardımı sen ulaştır" şeklindeki tekliflerini kabul etmeyen sanatçı, "Herkes kendi yardımını kendi yapsın. Ben vakıf ya da dernek değilim" dediği aktarıldı.



Sanatçının, sahne gelirlerinden elde ettiği birikimi doğrudan ihtiyaç sahipleri için kullanmaya devam edeceği öğrenildi.