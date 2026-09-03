Şarkıcı Aleyna Tilki'den dikkat çeken paylaşım: 'Yeni bir arkadaş istiyorum'

Şarkıcı Aleyna Tilki, yaklaşan konser projeleri öncesinde çalışma temposunu artırarak İstanbul'da kampa girdiğini duyurdu. Yoğun hazırlık sürecine başlayan ünlü popçu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin dikkatini çeken bir çağrıda bulundu.

"YENİ BİR ARKADAŞ İSTİYORUM"

Kamp döneminde yanında yer alacak yeni bir arkadaşa ihtiyaç duyduğunu belirten Aleyna Tilki, aradığı kişide olması gereken kriterleri liste halinde paylaştı. Paylaşımında mizah duygusu yüksek ve doğasever bir profil çizen şarkıcı, beklentilerini şu maddelerle sıraladı:

"Çok komik" olması, "dark side'ıyla (karanlık tarafıyla) barışık" bulunması, "üstün zekalı" olması ve "özgürlük ile doğallık takıntısı" taşıması.



Yürüyüş yapmayı sevmesi, doğayı ve empatiyi öne çıkaran bir ruha sahip olması ve kendisiyle yarışacak bir zihniyette bulunmaması.







Şarkıcının "Benimle yarışacak bir mentalde olmasın" ve "Üstün zekalı olsun" ifadeleriyle tamamladığı liste, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı ve çok sayıda etkileşim aldı.