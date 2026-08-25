Şarkıcı Aydilge'den sahnede küfreden Bülent Ersoy'a sert tepki: 'Sahne küfretme özgürlüğü vermiyor'

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki konserine teknik aksaklıklar ve sağlık sorunları gerekçesiyle yaklaşık bir buçuk saat geç çıkan Bülent Ersoy, duruma sitem eden bir dinleyicisine mikrofondan küfürle karşılık vermişti. Ersoy'un küfürlü yanıtını "haddini bildirmek" olarak savunmasının ardından, şarkıcı Aydilge sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaparak usta sanatçıya tepki gösterdi.

"SERUM ALMAK KÜFRETME HAKKI SATIN ALMAZ"

Bülent Ersoy'un ağır hastalığına rağmen kuliste üç torba serum alarak sahneye çıkmasını bir fedakarlık olarak nitelendiren Aydilge, ancak bu durumun seyirciye yönelik tutumu meşrulaştırmayacağını vurguladı.

Aydilge paylaşımında, "Serumla sahneye çıkmak bir fedakarlıktır. Ama sırf serum aldınız diye size para ve zaman ayıran seyirciye küfretme hakkı satın almazsınız. Dinleyiciye sövmeyi 'haddini bildirmek' diye ambalajlayamazsınız; bunun adı açıkça saygısızlıktır. Sahne size küfretme özgürlüğü vermiyor; sadece mikrofon veriyor" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Kuşadası konserinde gecikme yaşanması üzerine kuliste doktor kontrolünde serum aldığını ve 3 bin kişilik dinleyici kitlesini mağdur etmemek için tüm riskleri göze aldığını belirten Bülent Ersoy, kendisine gösterilen tepkiyi saygısızlık olarak değerlendirmişti. Verdiği yanıtın "haddini bildirmek" olduğunu öne süren Ersoy, 55 yıllık sanat hayatında dinleyicisine duyduğu saygıdan taviz vermediğini iddia etmişti.