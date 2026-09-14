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Seda Sayan’dan 200 milyon TL'lik reklam anlaşması iddialarına yanıt

Seda Sayan’dan 200 milyon TL'lik reklam anlaşması iddialarına yanıt

14.09.2026 15:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Seda Sayan’dan 200 milyon TL'lik reklam anlaşması iddialarına yanıt

Sanatçı Seda Sayan, 4 farklı markayla toplam 200 milyon TL değerinde reklam anlaşması yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı. Basın mensuplarına açıklama yapan Sayan, bahsedilen rakamların gerekenden fazla abartıldığını belirtti.
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Magazin dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı bulan iddialara göre, ünlü sanatçı Seda Sayan'ın 4 ayrı markayla toplamda 200 milyon TL tutarında reklam sözleşmesi imzaladığı öne sürüldü. Söz konusu haberlerin yayılmasının ardından Sayan, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak konuya açıklık getirdi.

Muhabirlerin iddialara ilişkin sorularını yanıtlayan Seda Sayan, ortaya atılan rakamların ve anlaşma sayısının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"KAZANIYORUM, VERGİMİ VERİYORUM AMA ÇOK ABARTILI"

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan ünlü sanatçı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yok, alakası yok. Öyle 4 reklam falan da yok. O fiyatlarla gerçekten alakası yok. Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz; kazandığım zamanlar vergi rekortmeni olmuş bir isim olduğum için... Kazanıyorum, vergimi veriyorum ama gerçekten çok abartılı. Nerede o rakamlar?"

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